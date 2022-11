Thalía niega el haber tachado de patética y de dramática a Shakira.

Hace unos días, la noticia de que Thalía se había burlado del nuevo sencillo de Shakira, Monotonía, y que la había llamado patética y dramática por retratar su separación de Piqué, le dio la vuelta al mundo.

Para saber si esto fue cierto o no, Ventaneando cuestionó directamente a la mexicana en la conferencia de prensa que otorgó en Las Vegas, junto a Laura Pausini, Luis Fonsi y Anitta, quienes fungirán como conductores de la entrega del Latin Grammy, mañana jueves.

“Importante pregunta, importante ponerla en este momento aquí: jamás usaría una palabra así para una amiga que amo tanto. Shakira y yo tenemos una amistad de años, es parte de nuestra familia. Cuando comenzó esto, inmediatamente la whatsapeé... me dijo ‘baby, yo sé quién eres, no te preocupes’. Cuando estás bien entre amigas, lo que digan no te pertenece”, dijo la cantante mexicana sobre los rumores en su contra.

Anitta habla sobre sus fragancias íntimas

Aclarada la controversia fue la brasileña Anitta, quien causó revuelo al compartir detalles de la fragancia íntima para mujeres que lanzó.

“Es un perfume íntimo para toda esta área... tenemos tres olores, de fresa, vainilla y chocolate. No es comestible todavía, pero huele riquísimo”, declaró la cantante brasileña.

La italiana Laura Pausini se dijo emocionada por compartir escenario con Luis Fonsi, Thalía y Anitta, y no con otros famosos, a quienes tachó de insoportables: “Siempre queremos hablar bien de todos... algunos a veces como que se creen”.

Por último, Luis Fonsi se dijo también orgulloso de liderar la ceremonia, al lado de tan exitosas y talentosas mujeres.

“Estoy feliz de estar aquí, acompañado de estas tres bellezas talentosas”, dijo el intérprete de Despacito para la prensa.

