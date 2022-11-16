Toño Mauri nos contó los detalles su nuevo libro “Mi nueva vida”.

Toño Mauri visitó nuestro foro de Ventaneando para hablar de su nuevo libro Mi nueva vida. El presentador mexicano contó cómo fue su lucha contra el COVID-19 y su trasplante de pulmón, pues perdió la movilidad por un tiempo.

"Mi proceso se fue complicando... el COVID me destrozó los pulmones, me los hizo pedazos. Entré en un proceso muy delicado: un coma de cuatro meses, tuve una hemorragia interna muy fuerte y dos infecciones en la sangre", dijo a este programa.

El actor se dijo dichoso por esta segunda oportunidad de vida, pues pensaba que podía morir: "No tuve la oportunidad de tomar el teléfono y hacer una videollamada, solo grabé un mensaje.... era una despedida. Estaba muy triste por no poder abrazar a los que quiero, eso me tenía muy agobiado", declaró.

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Toño Mauri estuvo al borde de la muerte

La única salida de Toño era el trasplante de doble pulmón, y así se lo hicieron saber sus médicos. Mauri siempre se apoyó de sus creencias religiosas.

"La ayuda de Dios estaba presente todo el tiempo, el que abría la puerta era él: se fueron cosas muy bonitas en el proceso. Una noche no podía... pero a las 7:00 de la mañana el doctor me dijo que habían llegado mis pulmones", contó.

Mi nueva vida es una carta abierta del mexicano para contar su experiencia al borde de la muerte: "Me tocaba hacerlo, era como una misión el compartir mi testimonio con otras personas... siempre hay algo más, una luz y una esperanza".

Toño definió la donación de órganos como "un acto de amor", pues se salvó gracias al apoyo de un donante, al que aún no conoce.

"Lo único que sé es que fue un muchacho de 28 años. No lo conozco", expresó agradecido sobre su donador de pulmones.

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