Cantante detiene su concierto después de que un fan le tronó los dedos.

La música suele ser un aliciente para muchas personas, pero también puede sacar lo peor de otras que no saben comportarse a la altura y ocasiones causan desmanes o tienen actitudes que dejan mucho que desear, tal como la que tuvo un fan durante un concierto de Luis Roberto Conriquez, mejor conocido como Luis R. Conriquez.

Conriquez es uno de los cantantes de regional mexicano más destacados de los últimos meses gracias a sencillos como “Me metí en el ruedo” y en “En el radio un cochinero”, temas que se han posicionado en los primeros lugares en diversas plataformas de streaming, incluso se han vuelto virales en plataformas como TikTok e Instagram.

Su fama no es producto de la casualidad, pues desde 2018 que estrenó su primer material discográfico se ha mantenido dentro del gusto de la gente con sus corridos bélicos.

¿Por qué detuvo su concierto? Luis R. Conriquez vivió un polémico momento después de que se filtrara un video en el que aparece gritando e insultando a una de las personas presentes en uno de sus más recientes conciertos.

Sin embargo, la reacción del cantante de regional mexicano no fue en vano y tiene una explicación. Todo parece indicar que la molestia de Luis R. Conriquez se dio después de que la persona a la que insultó le tronara los dedos.

El hecho desató la molestia del cantante que de inmediato le pidió a su banda que detuviera la canción tras haberse percatado del accionar del fan que se encontraba presente.

“Pérate, pérate. Aquí el viejo me está tronando los dedos, ¿por qué me truena los dedos, compa? ¿Por qué me truena los dedos, viejo? Cálmese, pa, cálmese a la…”, se le escucha decir a Luis R. Conriquez.

¿Qué dijeron sus fans?

El hecho no fue del agrado de sus fanáticos, quienes expresaron su malestar después de que el cantante de corridos exhibiera y humillara a la persona que pagó un boleto para ir a verlo en concierto, asegurando que pudo haberlo ignorado.