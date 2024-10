Captan a Ángela Aguilar fumando en concierto de Nodal y culpan al sonorense

Ángela Aguilar y Christian Nodal no dejan de ser noticia, la hija de Pepe Aguilar sigue sorprendiendo con sus actitudes en eventos públicos y en su vida privada.

¿Ángela Aguilar se negó a cantar con Nodal?

En días recientes, Ángela Aguilar se negó a subir al escenario para cantar con su esposo el tema “Dime Cómo Quieres”, motivo por el que fue abucheada por los presentes, quienes de inmediato comenzaron a aclamar a Belinda.

Te puede interesar: La romántica FOTO con la que Christian Nodal sorprendió a Ángela Aguilar por su cumpleaños

Mónica tenido problemas debido a la pasión de su esposo por el fútbol [VIDEO] Mónica tenido problemas debido a la pasión de su esposo por el fútbol

¿Ángela Aguilar comenzó a fumar? Ángela Aguilar se ha mostrado muy enamorada de Christian Nodal, incluso estuvo al lado del cantante sonorense cuando fue hospitalizado por una fuerte infección estomacal.

Sin embargo, la hija de Pepe Aguila ha vuelto a dar de qué hablar, porque recientemente fue captada fumando en un concierto de su esposo. Esta es la primera vez que se le ve haciendo esto con toda tranquilidad.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales, pues una persona del público agarró su celular y comenzó a grabar a la ‘Princesa del Regional Mexicano’, lo que le valió infinidad de críticas, pues no están de acuerdo con que haya empezado a fumar.

Te puede interesar: FOTOS | ¿Belinda y Cazzu se unen para “tiradera” a Nodal?

“Me encanta que no sabe fumar”; “Independientemente si sabe o no fumar, qué pena verla así, siento que trata de encajar en un mundo para que él la quiera”; “Yo hacía eso en la secundaria y me sentía soñada”; “Déjenla, era parte del outfit”; “Quiere decir que ya entró al vicio”; “No pensé que ella fumara, ojalá no caiga en vicios”; “Qué lindos los dos, fumando y tomando. Qué buen ejemplo a seguir”.

¿Ángela Aguilar no está embarazada?

La presencia de Ángela Aguilar fumando en el concierto de Christian Nodal, echó por tierra los posibles rumores que aseguraban que estaba embarazada, pues mucho se especuló que se habían casado por un posible embarazo.