Captan a Christian Nodal y Cazzu saliendo de un hotel. (VIDEO)

¿Nodal se pintó el cabello?

El cabello de Christian Nodal se ha teñido de rubio, morado y recientemente cambió a verde limón, pero el color no es lo que llamó la atención, sino el alacrán que trazó en su cabellera, esto desató las burlas de los internautas quienes le recordaron a la cantante española y al tema “Sapito” por su color de pelo.



Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión que Nodal se pinta el cabello de verde, ya que, en marzo de 2021, Belinda compartió en sus redes sociales un tierno video de cuando todavía estaban juntos presumiendo el nuevo look de su entonces pareja.