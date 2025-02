Captan a Dani Flow con misteriosa mujer; ¿ya tiene nueva novia?

El polémico reguetonero Dani Flow ha hecho de las suyas una vez más. Luego de anunciar su separación de Valeria Zepeda , con quien inició una relación poliamorosa junto a su ahora esposa Jocelyn Flow en 2022, ahora ‘El Rey del Morbo’ se dejó ver con una nueva mujer en sus redes sociales, algo que generó muchas dudas entre sus seguidores.

Recordemos que el pasado 12 de febrero, el polémico cantante reveló que la ruptura con Valeria se dio en un marco de respeto: “El 9 de febrero Valeria se separó de nosotros. Hasta ahora estamos llevando buena comunicación, cada quien trabajando en su recuperación emocional con respecto a la relación y no pretendemos hablar sobre la ruptura públicamente”, reveló.

¿Dani Flow ya tiene nueva novia?

Sin embargo, tras un muy breve descanso de las redes sociales , Dani Flow se dejó ver muy cariñoso con otra persona. En un reciente video que compartió en sus plataformas digitales, apareció bailando con una mujer llamada Brithany Apraez, a quien también por poco le planta un beso. Posteriormente, en otro clip aparece su esposa Jocelyn junto a la nueva chica bailando “De Moda”, la más reciente canción Dani.

Cabe señalar que, hasta el momento, la familia Flow no ha revelado de manera oficial si Brithany Apraez es realmente la nueva novia de la pareja. Lo que si es un hecho es que los seguidores del cantante se manifestaron en su contra: “En serio, que baja autoestima debe tener Jocelyn para permitir este tipo de cosas, siendo ella muy bonita”, “Que bueno que Valeria se salió de ahí, ella va a ser muy feliz con su bebé", “Ese rey no tiene respeto por su esposa, ¿por qué la esposa no busca novio?” y “¡WTF! Te acabas de casar”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el video.