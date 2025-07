Fabiola Martínez defiende el video sobre su relación con el “Escorpión Dorado": “No le debo respeto a quien se burló de mí"

La semana pasada, la influencer Fabiola Martínez cimbró las redes sociales al publicar las evidencias de su relación con el “Escorpión Dorado”, lo que se supondría una infidelidad hacia Dana Arizu, esposa del también creador de contenido.

Martínez publicó un video en YouTube donde incluyó audios, mensajes y llamadas que le habría hecho Alex Montiel. Sus declaraciones generaron miles de comentarios en redes sociales y hasta memes sobre la situación.

Fabiola Martínez defiende su decisión de mostrar las pruebas de su relación con el “Escorpión Dorado”

Aunque gran parte de la opinión pública ha dirigido sus críticas y burlas hacia el “Escorpión Dorado”, también Fabiola Martínez ha recibido comentarios negativos por la situación en sí y por las revelaciones que hizo masivamente. Muchas personas la acusaron de “despechada” y “vengativa”.

Por tal razón, la influencer usó su cuenta de Instagram para reafirmar la convicción de contar su historia abiertamente. “No le debo respeto a quien se burló de mí, no le debo empatía a quien me dañó con intención, no le debo lástima a quien sabía la verdad y trató de ocultarlo”, escribió en sus historias.

En su video original, Fabiola Martínez desmintió declaraciones hechas por Alex Montiel con anterioridad: cuestionó si podías decirle “te amo” a una persona que solo habías visto 4 veces (como indicó el creador de contenido) y mostró que el último contacto con él había sido reciente.

Originalmente, luego de que Fabiola Martínez publicó su video, compartió algunas muestras de apoyo que recibió de personas que empatizaban con ella o se sintieron identificadas. “En verdad tenía mucho miedo de sacar algunas de las muchas pruebas que tengo, pero ahora que leo sus comentarios veo que fue la mejor decisión que pude tomar, gracias por tanto cariño y tanto apoyo”, escribió.

