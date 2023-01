Captan a Medio Metro pateando un perrito y lo revientan en redes.

Uno de los personajes más famosos que el internet nos ha regalado en los últimos meses es Medio Metro, bailarín que se hiciera famoso gracias a la peculiaridad de sus pasos. Mucha de su fama también es gracias a Sonido Pirata; sin embargo, su relación llegó a su fin.

¿Quién es Medio Metro?

José Eduardo, mejor conocido como Medio Metro, es un joven de 24 años originario de León, Guanajuato. Su popularidad creció gracias a los videos que se difundieron en redes sociales en donde hace gala de sus pasos de baile, entre los que destacan “La chaquetita”, “El cabeceo”, “El Chavito del 8”, entre otros.

¿Por qué terminó su relación con Sonido Pirada?

Mucho se ha especulado sobre su separación, por ello, Julián Ramírez, animador y voz de Sonido Pirata, reveló que su rompimiento laboral fue porque Medio Metro así lo quiso; sin embargo, José Eduardo rompió el silencio y aclaró lo sucedido.

En entrevista para Dulce Gipsy, Medio Metro desmintió lo dicho por Julián Ramírez y aseguró que su separación no fue por ego ni por dinero, pero se enteró que cobraba más de 5 mil pesos y él no gana lo mismo. “Él me despidió, él sabe por qué hizo las cosas, no me fui por el interés de dinero”.

“No me fui por interés de dinero, me fui porque quiero crecer más. Yo estoy agradecido, se lo agradezco mucho; estoy abierto para una nueva etapa”, recalcó.

¿Medio Metro pateó un perrito? Después de la polémica que se ha generado por el rompimiento de Sonido Pirata y Medio Metro, José Eduardo Rodríguez ha vuelto a caer en controversia después de que pateara a un perro en la calle.

El bailarín se encontraba en medio de una entrevista con un medio independiente, de pronto se le acerca un perro y lo acaricia, pero posteriormente lo patea, este hecho desató infinidad de comentarios en su contra.

¿Este es su héroe? ¿Alguien que no tiene empatía por los animales y patea perros? Medio Metro. pic.twitter.com/rMGimcc1qL — Banco Pokémon (@_BancoPokemon) January 24, 2023

¿Cómo reaccionaron sus fans?

Luego de patear al perro las redes estallaron contra él y aseguraron que no tiene empatía con los animales, por lo que hicieron un llamado a los usuarios para ya no compartir contenido de José Eduardo, pues ya demostró su verdadera forma de ser lejos de los bailes sonideros.

“Medio Metro sin Pirata no es nada”, “Tantita vergüenza”, “Para él es como un caballo también compréndelo, el miedo es el miedo”, fueron algunos de los comentarios, aunque hubo quienes salieron en su defensa.