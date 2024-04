Cardi B, Miley Cyrus y otros famosos que han hablado mal de México.

Algunos famosos de nivel internacional han expresado su desagrado hacia la comida, la música o el aspecto físico de las mexicanas, y esto a repercutido en sus carreras. Muchos de ellos no fueron perdonados por el público mexicano, por lo que las ventas de sus álbumes o presentaciones en nuestro país se vieron perjudicadas.

Yahritza y su Esencia se fueron del país custodiados y sin hablar [VIDEO] Yahritza y su Esencia se fueron de nuestro país custodiados y sin dar ninguna declaración acerca de las presentaciones que el grupo tuvo en México.

Estos son algunos de los famosos que han hablado mal de México:

La cantante estadounidense de origen dominicano, Cardi B, se ofendió por que la confundieron con una mexicana durante un video en vivo que realizó en redes sociales. Su reacción causó gran controversia: “Ustedes me llaman mexicano sucio, por supuesto que voy a defenderme cada vez que ustedes lo hacen”, se puede escuchar en la grabación.

En 2015, los promotores de la cantante Miley Cyrus recibieron una multa por autoridades mexicanas por hacer uso indebido de la bandera nacional en una de sus presentaciones en nuestro país, esto generó que la intérprete se molestara y ofendiera a los mexicanos durante una entrevista: “No me importa lo que los mexicanos piensen, no me gustan, son lo peor que le pudo pasar a mi país”, se puede leer en la nota.

El intérprete italiano Tiziano Ferro era muy bien recibido en México en 2004, pero no pensó en las consecuencias que tendrían las declaraciones que dio en un programa europeo sobre las mujeres mexicanas: “No es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo, con todo respeto, pues son bigotonas. Entiendo y lo siento pero incluso ellas mismas lo saben”, dijo entre risas el cantante.

Mónica Naranjo también provocó la molestia de los mexicanos, cuando ofreció una entrevista para Rolling Stone España en 2002. La cantante española criticó la música y a los artistas de nuestro país, dijo que antes de ella sólo se escuchaban norteñas y baladas de personas ancianas: “El mercado mexicano cambió a raíz de mi aparición. Se trataba de un mercado poco pluralizado, en un país en el que imperaba la música norteña que vendía unos seis millones de copias al año, y en el que la mayoría de los artistas eran ya mayores y cantaban baladas edulcoradas. Y de repente aparece una niña de 19 años con el pelo bicolor y un corpiño con alerones cantando una canción a ritmo disco pop. Yo creo que llené un hueco, y eso se demuestra en la cantidad de imitadores que surgieron”, explicó la española.

Un caso muy sonado fue el de los integrantes de la agrupación Yahritza y su Esencia, quienes fueron duramente criticados por externar que existen muchas cosas de México que les desagradan. Los hermanos Yahritza, Armando y Jairo son originarios de Yakima, Washington, y aunque son hijos de padres mexicanos, rechazaron su gusto por la comida típica del país: “Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado, casi nada más como chicken, que no tenga chile, no me gusta nada de eso, también la soda aquí sabe diferente”, explicó Jairo.