“Los tuyos, los míos y los nuestros": Carin León habla de su faceta como papá

En exclusiva para Ventaneando , Carin León, uno de los actuales exponentes de la música regional mexicana, habló sobre su faceta como papá, y sus declaraciones acerca de su relación con sus cuatro hijos nos dejaron con el ojo cuadrado.

Carin León se sincera sobre su faceta como papá

Durante la plática con nuestra querida Pati Chapoy, Óscar Armando Díaz de Léon Huez, nombre completo del artista , reveló que tiene cuatro hijos: “Dos de mi señora y dos míos”, dijo y posteriormente agregó: “Tiene trece Alex, diez Mateo, Eddie tiene ¿siete, ocho? Ocho y Frank tiene sies”.

Sin duda, se notó que no le va tan bien como papá al dudar de la edad de uno de sus hijos, incluso mencionó que no se siente un buen papá: “Yo soy bien amargado, yo llego a mi casa y me meto a mi cuarto y prendo mi compu y con el más grande si juego ahí en la computadora”. No obstante, aclaró que la relación con sus hijos biológicos y los de su pareja es cercana: “Todos los días están con nosotros”, reveló.

Al ser cuestionado sobre su reacción al enterarse que sería papá por primera vez, Carin León fue honesto y admitió que no se la creía, pues aún estaba muy joven: “Pues al principio como que no te cae el 20, como que, no sé, estaba muy chamaco también (…) Tenía como 23 o 24, entonces la neta como que no entiendes, en ese momento piensas que ya eres un hombre, que ya sabes todo, ¿no? Y ahorita en estas alturas, me doy cuenta que no sé, hasta la fecha no sé ni madr*s”, expresó.

¿Carin León piensa tener más hijos?

Finalmente, confesó que no planea tener más hijos, pues su prioridad es otra: “De momento sí, la idea es ahorita estos años darle bien duro, dejarnos ahí un patrimonio para en un futuro vivir bien y seguir trabajando en la música”.