Maite Perroni, actriz y cantante mexicana , se vio envuelta en una nueva polémica debido a su fortuna. Sin embargo, fue ella misma quien se encargó de aclarar y desmentir todos estos rumores.

En un encuentro con medios, Maite desmintió las cifras que fueron publicadas en Celebrity Networfk, página que es muy conocida por publicar la fortuna de los famosos. Cabe mencionar que, según el sitio web, la fortuna de la actriz que cumplió 42 años de edad el pasado 9 de marzo, asciende a los 6 millones de dólares.

Maite Perroni desmiente a los medios que hablaron sobre su “millonaria fortuna”

Por lo anterior, Perroni aclaró todos los rumores desmintiendo a todos los medios que hablaron sobre su supuesta millonaria fortuna: “Pues ni sé quién lo cuantificó ni cómo, porque hasta donde yo sé eso es confidencial, entonces no hay manera de que la gente sepa realmente cuáles son las condiciones ni contractuales, ni de vida, ni mucho menos económicas de otro ser humano”, aseguró.

De igual modo, expresó su preocupación por este tipo de información: “Es importante mantener la cordura y no hacer ese tipo de confirmaciones. La verdad, no sé ni qué se publicó ni estoy enterada, pero hay tantas cosas que se dicen que no hay que poner atención”.

¿Habrá reencuentro con los integrantes de RBD?

Por otra parte, Maite Perroni respondió a los cuestionamientos sobre un posible reencuentro con su banda y sobre si se estrenará el documental sobre la gira: “Nosotros seríamos felices de poder compartir estos dos proyectos, que la verdad, están increíbles (…) Ojalá que se dé y que podamos disfrutarlo todos juntos”.

