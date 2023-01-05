Carlos Espejel hace las paces con su ex Paty Azuara.

¿Qué llevó a Carlos y a Paty a hacer las paces? Carlos y Paty sanaron su convivencia por su hijo.

Dicen que después de la tormenta viene la calma y tras haber vivido una guerra mediática de reclamaciones con la madre de su hijo, Paty Azuara, Carlos Espejel comparte con Ventaneando que hoy gozan de una excelente relación en beneficio de su hijo Fausto.

"Creo que hemos regresado un poco a lo que siempre habíamos estado, siempre habíamos estado muy bien hasta que ya no, hasta que aparece una pareja en mi vida y en este momento, está más tranquilo todo o se ha ido acomodando todo".

El comediante desea lo mejor a su expareja y a su hijo.

"Y yo deseo que tanto Fausto como Paty estén bien siempre bien y ese es mi compromiso. Fausto es un niño a todo dar, es un niño bien inteligente, es un niño muy consciente de lo que hace, acaba de hacer una 'peli' y ahorita, está de vacaciones, y se fue a Mérida con su mamá y está pasándola bien, disfrutando de su vacación, ya tiene 10 años y qué te puedo decir, es mi hijo y es mi adoración'".

¿Qué se sabe de la relación actual de Carlos Espejel?

Carlos inició su nueva relación en medio de la guerra con su ex.

Carlos, por su parte, sigue más enamorado que nunca de su novia Jenni, con quien inició una relación en medio de una enorme polémica.

"Sí, yo también contento, yo con Jenni llevó una relación muy linda, ya llevamos un tiempo y creo que también eso ha hecho que podamos estar más tranquilos y a gusto", afirmó el comediante.