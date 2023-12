Carlos Rivera acaba con rumores de separación de Cynthia Rodríguez

Vaya especulación que se había generado en torno a Carlos Rivera y nuestra querida Cynthia Rodríguez, ya que muchas personas y medios de comunicación aseguraron que la pareja se encontraba en crisis, incluso señalaron que su separación podría estar cerca.

Mucho se hablaba sobre una supuesta crisis matrimonial entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, debido a que tras el nacimiento de su hijo León, el cantante retomó su agenda laboral y su gira de conciertos, motivo que lo obligó a alejarse de su esposa e hijo.

¡No es un ‘adiós’, es un ‘hasta luego’! Así se despidió Cynthia.

¿Carlos Rivera echó por tierra los rumores? Después de tantos rumores y especulaciones de algunos internautas que malinterpretaron las palabras de Cynthia Rodríguez, quien destacó que lo único que le hacía falta a ella y a su hijo León era la presencia de Carlos Rivera.





“El mejor plan de un viernes por la noche: pijama, sandía y mi bebé… Solo nos falta papá para que sea perfecto”, escribió la conductora.

Sin embargo, el intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestros”, “100 años”, “Te esperaba”, “Recuérdame”, “Me muero” y “¿Cómo pagarte?”, entre otras, terminó con los rumores y especulaciones y demostró que se encuentra feliz y contento con su familia.

El cantante le dedicó unas emotivas palabras a su esposa, quien publicó una fotografía en su cuenta de Instagram en donde aparece sonriendo y luciendo un vestido corto. Carlos Rivera se hizo presente en la publicación con el mensaje: “Luz de mi vida” y lo acompañó con un emoji de corazón y dos de estrellas.

¿Cómo ha sido la paternidad para Carlos Rivera?

Meses atrás, Carlos Rivera reveló que León le cambió la vida y confesó que tener que dejar su casa para salir a trabajar ha sido lo más difícil de ser padre. “La alegría más grande que he tenido en toda mi vida es lo que estoy viviendo ahorita. De repente, incluso, es hasta difícil irme de mi casa. Me dan ganas de decir ‘quiero cancelar todo porque me quiero quedar solamente aquí’. He tenido la oportunidad de parar el primer mes, enterito, de aquí a acá no hay nada que me haga moverme de mi casa y de su lado”.

