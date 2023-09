Filtran FOTO del rostro del bebé de Cynthia Rodríguez, así reaccionó la conductora

No todo ha sido felicidad para Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera desde el nacimiento de su pequeño León, ya que hace unas horas se filtró en redes sociales el rostro de su bebé, lo que desató por obvias razones el malestar de nuestra querida exconductora de Venga La Alegría.

Hasta ahora Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera habían sido bastante herméticos con la identidad de su primer hijo, pues habían cuidado cada detalle en las fotografías que han compartido en sus respectivas redes sociales; sin embargo, fueron víctimas de las filtraciones.

¿Se filtró el rostro de León en redes sociales?

Así es, como mencionamos anteriormente, en redes sociales se filtró el rostro del pequeño León, pues una usuaria de redes sociales se encargó de difundirlo en Instagram, donde aparece la mamá de la exacadémica con un bebé en brazos.

En la fotografía se aprecia a la madre de Cynthia Rodríguez sosteniendo a un bebé que se encontraba vestido con un mameluco blanco y negro y calcetines rayados.

¿Cómo reaccionó Cynthia Rodríguez? Después de la filtración del rostro de León, Cynthia Rodríguez se mostró enojada, ya que ella y su esposo habían decidido mantener oculta la identidad de su bebé por cuestiones de seguridad.

A través de Instagram, Cynthia Rodríguez le pidió a la creadora de contenido que le ayudara a que la foto de su hijo no se difundiera más por motivos de seguridad; sin embargo, se sabe que la influencer se habría negado.

“Te quiero pedir un favor, como mamá, me ayudas a que no se haga viral la foto de mi bebé; por seguridad de él. Pero no fue decisión de nosotros compartirla, sobre todo por la seguridad de León”, dicen un par de mensajes que supuestamente Cynthia Rodríguez le envió a la creadora de contenido.