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FOTOS | Con el corazón destrozado, Carlos Rivera se despide de su padre.
El cantante usó sus redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje de despedida a su padre quien murió mientras él estaba de gira por Europa.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.
Carlos Rivera.