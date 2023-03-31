Carlos Rivera conquistó el Auditorio Nacional. ¿Qué fue lo que pasó?

Lo soñó y lo hizo realidad, Carlos Rivera ofreció este jueves su décimo cuarto concierto en el Auditorio Nacional que es el primero de una ronda de cuatro que dará este fin de semana en este magno recinto.

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Muy buenas noches, Auditorio Nacional, que emoción estar aquí en este escenario de nueva cuenta, con catorce auditorios al día de hoy y hoy te voy a alegrar el corazón Auditorio

Ante un lleno total, Carlos Rivera se entregó a su público por más de dos horas, interpretando sus más grandes éxitos y no logró contener las lágrimas al recordar a su papá, Don Gonzalo Rivera quien falleció hace siete meses y a quien dedicó los temas ‘El hubiera no existe’ y ‘Recuérdame’.

Probablemente hay muchas personas que hoy están aquí y, que como yo tienen una persona menos acompañando nuestro camino, físicamente, al menos

¿Cuál fue la reacción de Cynthia Rodríguez en el concierto de Carlos Rivera?

Su esposa Cynthia Rodríguez, cantó, bailó y aplaudió en primera fila todas y cada una de las 32 canciones que Carlos, interpretó durante la velada, presumiendo ya su pancita de embarazo. Carlos Rivera, le dedicó el tema Digan lo que digan, ante la petición general que se diera un beso con ella, así reaccionó.

De eso habla la siguiente canción, el amor se tiene que proteger y cuidar de todo y de todos, para que lo nuestro, se quede nuestro

El anuncio de que un bebé viene en camino motivó al público a escribir diversos mensajes, uno en particular causó gracia a los involucrados.

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Quiero ser la madrastra que cuide a tu chiquito

Y, los regalos para el pequeño León, no se hicieron esperar, un par de zapatitos llegaron hasta las manos del cantante.

Dicen que el amor más grande, se siente solamente cuando tienes un hijo, el amor más más grande

Un momento emotivo, fue cuando Carlos invitó a varias de sus fans a pisar el escenario, una de ellas llevaba un cartel que decía: “Vine por un abrazo para ir a mi última quimio” situación que para él, no pasa desapercibido.

Carlos, recibió varios reconocimientos de su disquera, tal parece que el pequeño León trae torta bajo el brazo.

