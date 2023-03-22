Diego Boneta y Renata Notni disfrutan su relación sin presiones.

Diego Boneta, refrenda que tal como lo reveló en un podcast, después del éxito que obtuvo con la serie sobre Luis Miguel, tuvo que tomar terapia para mantener su salud mental.

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Después de la primera temporada, fue algo que para mí fue necesario, yo soy alguien que cree mucho en eso, en todo lo que es la salud mental, hacer terapia, crecer, mejorar; es algo que es importante

¿Tienen planes de llegar al altar pronto?

El actor y su pareja, Renata Notni, volvieron a Cancún este martes y compartieron que por el momento no piensan casarse.

Estamos felices ahorita, viviendo nuestra relación, todo a su tiempo, nunca hemos querido correr en ningún sentido y va a pasar lo que tenga que pasar, no tenemos ningún tipo de prisa para nada. Va a pasar lo que tenga que pasar, la gente siempre anda ‘Y ¿Cuándo te casas?’ Te casas y ‘¿Cuándo el hijo?’ Siempre están preguntando qué sigue, exacto, no hay prisa de nada

¿Por qué Diego Boneta tuvo que cambiar sus apellidos?

Por cierto que Diego Boneta contó cómo para empezar a ser reconocido en el medio artístico tuvo que invertir sus apellidos.

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