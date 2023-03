¡EN EXCLUSIVA! Carlos Rivera recuerda a su papá y el apoyo que le dio.

Después de meses sumamente complicados por la muerte de su padre, Carlos Rivera le concedió una entrevista exclusiva a Pati Chapoy, titular de Ventaneando, donde rompió el silencio y habló sobre la pérdida de su papá.

¿El papá de Carlos Rivera siguió de cerca la carrera de su hijo?

El cantante tlaxcalteca aseguró que su padre siempre estuvo cerca de él, por eso siempre “dije que era mi fan número uno. Llegaba yo a la casa y lo descubría viendo videos míos de La Academia y fue alguien que desde que me escuchó cantar creyó en mí”.

“Nunca vas a estar preparado para despedirte de las personas que amas, de los papás, pero menos cuando es repentino. A pesar de que mi papá tenía Parkinson hace muchos años, lo tenía muy estable y él todavía podía valerse por sí mismo”, agregó.

¿De qué murió el padre de Carlos Rivera? El intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro”, “Te esperaba” y “Cómo pagarte”; entre muchas otras, reveló que su padre murió de un infarto fulminante cuando él se encontraba en Tenerife, España.

¿Cómo se enteró de la muerte de su padre?

El cantante declaró que su hermana le llamó y en un principio le dijo que su padre se había caído y que no reaccionaba, pero después le confesó que su papá había muerto a consecuencia de un infarto.

Rivera reveló que se quedó mudo y no podía hablar cuando recibió la noticia. En aquel momento estaba con su esposa Cynthia, quien tuvo que tomar el teléfono y atender la llamada porque él no podía hablar de la impresión.

“Yo solamente decía, un avión, necesito salir de aquí para ver a mi papá, y fue súper complicado porque era de sábado a domingo y no logramos conseguir nada para regresar. Milagrosamente había un vuelo de Tenerife a Nueva York y ahí mandamos un privado que me llevó a Puebla para llegar lo más rápido posible. Yo llegué a las 10 de la noche del otro día, pero fueron las horas más difíciles, duras y complicadas de mi vida”, recalcó.

¿Cuál fue la parte más difícil para Carlos Rivera?

El exacadémico señaló que después de “la despedida vino la parte más dura. Yo tenía un concierto y le pedí a mi equipo que nadie me dijera nada porque era demasiado duro llegar a cantar y que yo sabía que en cuanto me comenzaran a abrazar y a decir eso, yo no iba a poder, iba a llorar”.

“A los dos días tenía el palenque de Zacatecas y la última llamada que tuve con mi papá, me llamó para decirme que quería ir a ese palenque. Me acuerdo que no quería ir, no quería salir, quien me levantó fue Cynthia y me dijo: ‘Tu papá no estaría contento si no lo haces’”, agregó y aseguró que perdió las ganas de cantar.

Posteriormente, tuvo que volver a Tenerife para recibir unos premios y cuando iba a tomar el avión le dio una crisis de ansiedad de que no quería volver a la isla, incluso le llamó a su esposa y le explicó que no podía subirse al avión.