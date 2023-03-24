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FOTOS | Cynthia Rodríguez, el soporte de Carlos Rivera en el momento más difícil de su vida.
El cantante compartió cuál ha sido el momento más difícil de su vida y lo importante que fue su esposa para él.
Carlos Rivera.
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