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FOTOS | Cynthia Rodríguez, el soporte de Carlos Rivera en el momento más difícil de su vida.

El cantante compartió cuál ha sido el momento más difícil de su vida y lo importante que fue su esposa para él.

Por: TV Azteca

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