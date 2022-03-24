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FOTOS | Carlos Rivera atraviesa por un duro momento.

El cantante compartió con sus seguidores su preocupación por el deterioro de su perrito que responde al nombre de “Sky”.

Por: TV Azteca

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Carlos Rivera muy intelectual..jpg
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Carlos Rivera en una escalera..jpg
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Carlos Rivera lanzando sonrisa pícara..jpg
Carlos Rivera trabajando..jpg
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