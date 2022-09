Carlos Rivera vuelve a vestirse de luto tras la muerte de su papá.

El pasado 27 de agosto falleció el señor José Gonzalo Rivera Ramírez, padre de nuestro querido Carlos Rivera, desafortunadamente, las malas noticias no terminan para el intérprete de “Que lo nuestro se quede nuestro”, ya que volvió a vestirse de luto tras la partida de un entrañable amigo.

¿Es verdad que Cynthia Rodríguez ya espera un hijo de Carlos Rivera?

Tras la triste noticia, Carlos Rivera retomó su gira de conciertos el pasado 3 de septiembre, cuando reveló lo difícil que ha sido para él después de la muerte de su padre.

“Mi papá era mi fan número 1, y le gustaba ir a todos mis conciertos que podía y estoy seguro de que hoy ha estado está noche aquí con nosotros, así que donde sea que esté, está luz va para ti.

No podía fallarles, por eso estamos aquí, por haber confiado en mí y ustedes solo saben y mi corazón siempre es de ustedes (..) He estado llorando mucho y les estaré cantando solo con el corazón, mientras ustedes me ayuden, voy a seguir cantando hasta que termine el concierto”, dijo el exacadémico.

¿Por qué Carlos Rivera está de luto? A través de su cuenta de Instagram, el ahora esposo de Cynthia Rodríguez, anunció que justo a una semana y a la misma hora, murió el fiel compañero de su padre, se trata ni más ni menos que de su perro Sky.

El cantante se encuentra muy sensible tras la pérdida de su padre, por lo que decidió escribir unas emotivas palabras a Sky, el fiel compañero de su papá.

“Me ha costado días compartirles que mi Sky, quien fuera compañero de mi papá por más de 11 años, se fue corriendo tras él. Justo a una semana y a la misma hora. El amor que nos dio fue el más puro que podíamos sentir, lo adoptamos cuando tenía tres años y lo querían llevar a sacrificar porque ya no tenían donde tenerlo.

Fuimos muy afortunados todos estos años de tenerlo y solo podemos agradecerla por habernos llenado de tanto amor y tanta alegría. Me da tranquilidad saber que mi papá está siendo guiado en su camino al cielo por sus dos fieles compañeros Bono y Sky”, publicó Carlos Rivera.

Cabe recordar que Bono fue el primero que partió al cielo, posteriormente lo hizo su señor padre y desgraciadamente ahora tocó el turno de Sky.