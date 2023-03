Carlos Trejo ofrece ayuda y trabajo a Alfredo Adame.

La controversia entre Carlos Trejo y Alfredo Adame, comenzó en mayo de 2020, cuando Trejo publicó en su cuenta de Twitter que Adame no había pagado una deuda que tenía con él. Adame respondió a través de un video en su canal de YouTube, en el que negó deberle dinero al cazafantasmas y lo acusó de ser un fraude y un charlatán.

Desde entonces, los dos han intercambiado insultos y amenazas en diferentes medios de comunicación y redes sociales. En 2021, la tensión llegó a su punto más alto cuando ambos se enfrentaron en una pelea durnate una conferencia prensa. Sin embargo, en 2023 parece que la rivalidad llegó a su fin, pues esta vez Carlos Trejo dejó claro que está dispuesto a ayudar a su “enemigo”.

¿Qué le dijo Carlos Trejo a Alfredo Adame?

El creador de “Cañitas”, Carlos Trejo, ha hablado abiertamente en una entrevista sobre la polémica con el actor y presentador Alfredo Adame. Trejo ha declarado que no tiene intención de continuar avivando el problema, ya que considera que ese asunto está cerrado y tiene proyectos más importantes en los que enfocarse. Además, Trejo ha ofrecido ayuda a Adame, asegurando que es una lástima que el actor sea actualmente el bufón de todo el país. Por eso, de corazón, está dispuesto a pagarle la terapia en el psiquiatra para ayudarlo a superar sus problemas.

Hace mucho tiempo que le di carpetazo y lo único que me inspira este señor es lástima, es lo único, lo dije de corazón, lo dije de a de veras, que estoy en la mejor disposición de pagarle el psiquiátrico porque qué lástima que un tipo termine siendo el bufón de todo un país

Ante los retos lanzados por Alfredo Adame, quien ha invitado a Carlos Trejo a subirse al ring para enfrentarse en una pelea, Trejo ha indicado que no puede tomarle la palabra a alguien que no está en condiciones físicas adecuadas para enfrentar un combate. Además, señaló que tiene otras prioridades en su vida en estos momentos, como su próxima boda y la autobiografía de su esposa, y que no tiene tiempo para llamar la atención de “este enfermo”, refiriéndose a Adame.

Por último, Carlos Trejo dejó en claro que no tiene rencor hacia Alfredo Adame y que, por el contrario, está dispuesto a ayudarlo de manera positiva. Trejo ha ofrecido brindarle un apoyo económico o incluso darle empleo si fuera posible. “Estoy en la mejor disposición de darle un apoyo económico e incluso si es posible, darle trabajo”, señaló, demostrando así su solidaridad hacia Adame.

A pesar de las diferencias que han tenido en el pasado, parece que Carlos Trejo está dispuesto a tenderle la mano a Adame en estos momentos difíciles ¿Aceptará Alfredo Adame la ayuda de su antiguo rival?

