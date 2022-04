Carlos Trejo ofrece 75 mil pesos a Alfredo Adame para subir al ring.

Carlos Trejo visitó nuestro foro de Venga la Alegría esta mañana para hablar del altercado con Alfredo Adame. El cazafantasmas llegó acompañado del empresario Charly y de su abogado, quien en su momento, se peleó con el presentador en una conferencia de prensa.

Alfredo Adame y Carlos Trejo se enfrentaron en Venga La Alegría.

“Vengo a cumplir la palabra que les dejé… ahí está un contrato, ahí hay un cheque de 75 mil pesos para que se formalice. Quiero que esto se realice lo antes posible, hablaba con el empresario que lo podemos realizar en mayo”, dijo Carlos Trejo a este programa.

“Lo que pasó fue una cosa muy penosa, la verdad. Yo no iba a eso, a mí se me invitó. Los organizadores del evento me invitaron y me mandaron la hora”, dijo el abogado sobre su pelea con Alfredo Adame en una conferencia de prensa.

El equipo de Carlos Trejo ofreció 75 mil pesos a Alfredo Adame para subir al ring, pero el presentador necesita anular la orden de restricción en contra del cazafantasmas para poder pelear.

Carlos Trejo reta a Alfredo Adame en VLA

Carlos Trejo pidió a Alfredo Adame quitar la orden de restricción para comenzar a organizar su pelea, misma que podría tener lugar en Ciudad de México, Aguascalientes o Monterrey.

“Voy a tratar de hablar poco para que no haya dimes y diretes. No puede haber ninguna negociación ni ninguna pelea, mientras exista una orden de restricción. Yo ya quiero hacerla, yo quiero terminar con esto”, expresó.

“Esto es real y ahí está”, dijo Carlos Trejo sobre tener una plática con Alfredo Adame, a quien le dará 75 mil pesos para subir a pelear al ring.

Además, este fue el mensaje que mandó Carlos Trejo a Adame en exclusiva a las cámaras de Venga la Alegría.

“La cosa es muy sencilla, yo cumplí con la promesa, ahí está el contrato. Prometí un cheque, ahí está el cheque. Quítate de habladas, quítate de mentiras de que yo me rajé tres veces. Ya se te acabó el show. Siéntate a negociar, hay un porcentaje que estoy autorizando de taquilla para ti. Te voy a sacar de pobre, te voy a dar de comer, únicamente súbete”, expresó.

