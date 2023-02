Carlos Trejo se burló de Alfredo Adame: comparte nuevo VIDEO.

Después del incidente que casi le cuesta la vida a Alfredo Adame en septiembre pasado, el actor volvió a generar polémica en los últimos días tras protagonizar tremenda bronca sobre calzada de Tlalpan a la altura de la Colonia Espartaco, alcaldía Coyoacán, por ello, Carlos Trejo volvió a arremeter contra su archirrival..

Alfredo Adame explica qué necesitará para que sane su ojo tras golpes.

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre lo sucedido?

Después de lo sucedido, Alfredo Adame reveló que el incidente se originó porque el sujeto que lo golpeó argumentaba que le pegó a su carro, cosa que el actor negó. Posteriormente, el conductor le ofreció dinero al hombre para que reparara el supuesto golpe, pero él se negó.

“Le digo ‘mira hermano el mío está más bajo, es un BMW, está más bajo que el que traía, no le pude haber hecho yo eso. ¿Crees que con mil pesos lo arregles?’ Pues que no, eso sale más caro, entonces le dijo vámonos a orillar y ahí ya detallamos, yo llevo prisa”, sentenció.

¿Alfredo Adame fue el que ganó la pelea?

De acuerdo con el testimonio del polémico conductor, el sujeto se puso violento y él únicamente respondió a la agresión: “Cuando me bajo, muy agresivo el cuate y le dije: ‘mira cuate acepta los mil pesos, ya necesito irme’, y de repente saca un tubo, entonces hago lo mismo y lo agarro a tubazos, le metí cuatro, pero llegan otros tres y me agarran entre todos. Así no. Llega otro cuate y me dice, ‘cálmate Alfredo, ya lo tundiste’; se acercan otros dos, se hace una bolita y me voy”.

¿Qué dijo Carlos Trejo sobre la pelea de Alfredo Adame? La rivalidad entre Carlos Trejo y Alfredo Adame es bastante añeja (17 años). Desde entonces, se han generado un sinfín de conflictos entre ambos, por lo que el ‘Cazanfantasmas’ aprovechó la oportunidad para arremeter contra el conductor.

A través de sus redes sociales, Trejo llamó “piltrafa humana” a Adame por haber protagonizado polémica pelea en donde resultó herido de la cabeza por los golpes que un sujeto le propinó en la cabeza.

“No sean así ya no le peguen de por sí solito se ma…. Ya solo da lástima. Pobre piltrafa humana”, publico el ‘Cazafantasmas’ en su cuenta de Instagram. Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues compartió imágenes de Adame en forma de burla donde el actor aparece desfigurado de la cara y con vendas en la cabeza.

“Solito se pegó, o sea que hay que cuidarlo de él mismo jajajaja”, añadió Carlos Trejo, quien además compartió un polémico video de Alfredo Adame.