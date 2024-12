¡Que respeten sus vicios! La hermana de Carmen fuma y no la juzga

Carmen asegura que no tiene nada de malo echarse un churrito, porque la relaja y le calma los nervios. Si Carmen fuma en su casa, es porque su mamá se lo permite y su hermana no tiene por qué meterse. La hermana de Carmen fuma tabaco y ella no juzga sus vicios, por lo que Camen pide que la respeten y que no se metan en los suyos.