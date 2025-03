“La carrera de JLo hubiera sido la de Selena”, asegura Pete Astudillo

Tras darse a conocer que a Yolanda Saldívar, asesina de Selena, le fue negada la solicitud de libertad condicional al cumplir 30 años de la cadena perpetua que le fue dictada, Pete Astudillo, quien fuera integrante de ‘Selena y los Dinos’ y amigo cercano de la desaparecida cantante, comparte en exclusiva para Ventaneando su sentir en torno a la sola idea de que Saldívar hubiera sido liberada.

¿Qué dijo Pete Astudillo?

“No me gusta hablar de ella porque no me gusta darle una plataforma, yo siento que no ha pagado por el daño que le hizo a una gran persona y a todos nosotros. Siento que debe pagar hasta el fin de sus días”, declaró.

¿Qué habría logrado Selena si no hubiera sido asesinada? Astudillo habló sobre lo que él cree que Selena habría logrado de no haber sido asesinada.

“De cierta forma yo siento que lo que hizo Jennifer, o lo que está haciendo Jennifer López hubiera sido más o menos el camino de lo que hubiera hecho Selena. No quiero compararlas al cien, pero después de la película que hizo Jennifer con mucho éxito, ya era conocida pero sí la lanzó a otro nivel y de ahí es como dice ella misma, le interesó la cantanda y empieza a cantar en inglés. En mi opinión Jennifer está haciendo lo que ella no pudo hacer (Selena) en vida”, agregó.

Pete reveló que compuso un tema con el que busca celebrar la vida y obra de la ‘Reina del Tex Mex’: “La canción se llama ‘El Ritmo Se Acabó’, no menciona el nombre de Selena, nomás menciona lo que significa para nosotros, para los fans, lo que significa para la industria y más que nada un tributo a su vida, a su legado, a su música y si Dios quiere sale para fin de este mes”, finalizó.