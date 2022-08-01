¡Hay matrimonio! Casandra Ascencio y Yomi triunfaron en la boda de Ana Lago.

El pasado sábado 30 de julio se llevó a cabo la boda de Ana Lago, nuestra querida atleta de Exatlón que llegó al altar con Alejandro.

La boda se llevó a cabo en Monterrey, estado en donde llegaron otros atletas de Exatlón como Aristeo Cázares, Cecy Wushu, Pame Verdirame, Heliud Pulido, Ernesto Cázares, Gloria Murillo, Christian Anguiano, Casandra Ascencio, Doris del Moral, La Bestia y más.

La boda colosal también contó con los seres queridos de Ave Fénix, quienes bailaron con ella toda la noche y mandaron sus mejores deseos a los novios.

La novia utilizó un vestido blanco firmado por Narciza Severa, mientras que él utilizó un esmoquin negro que lo hizo lucir maravilloso.

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Casandra Ascencio y Yomi triunfan en la boda de Ana Lago

Luego de una misa que fue transmitida por nuestra señal de Azteca UNO, Ana Lago y Alejandro disfrutaron de su boda en una fiesta que hizo bailar a todos los invitados.

Luego de la comida, los votos de amor y el baile, la gimnasta artística procedió a lanzar el ramo de flores, objeto más deseado por todas las mujeres en la boda.

Casandra Ascencio fue la única afortunada en ganar el ramo de flores de Ana Lago, y como dicta la tradición, podría ser ella la próxima en casarse con Yomi.

Casandra no pudo evitar publicar algunas historias de Instagram posando con el ramo de flores que podría acercarla al altar con Christian Anguiano.

"Próxima boda", bromeó Ana Lago sobre el regalo que se llevó la también conocida como MVP a casa.

Y aunque Casandra y Yomi no han dado detalles de su próxima boda, ambos tienen planes a futuro, pues en diferentes videos de sus redes sociales han expresado que se encuentran construyendo una casa juntos.

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