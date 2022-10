La situación jurídica del actor no es la mejor y además de la pena que tendrá que afrontar tenemos que hablar del castigo que recibirá Pablo Lyle cuando salga de la cárcel tras haber sido declarado culpable de homicidio involuntario.

Repasamos los hechos del caso de Pablo Lyle en el Juicio espectacular.

Es bien sabido que el histrión tendrá que cumplir una condena en prisión después del juicio en el que las autoridades determinaron que es culpable de homicidio involuntario por un hecho que aconteció en 2019 cuando se vio involucrado en un altercado con un hombre de la tercera edad.

A pesar de los esfuerzos de sus abogados no hubo forma de que se pudiera comprobar su inocencia en la muerte de Juan Ricardo Hernández. Y la mala noticia no es solo esa, sino que también la pena continuará una vez que recupere su libertad.

¿Cuál es el castigo que recibirá Pablo Lyle cuando salga de la cárcel? Esther Valdes, experta legal, ha confirmado como serán las cosas una vez que Lyle salga de prisión: “cada vez que lo contraten para algún trabajo en una telenovela o película sus ganancias se van a deducir a perpetuidad hasta que termine de pagarle a la familia del señor Hernández”. Es decir, hay una compensación económica a la que tendrá que hacerle frente durante un largo tiempo.

A esto hay que agregar que todavía no se le ha dictado sentencia definitiva, por lo que se desconoce si pasará 9.5 o 15 años en prisión, así como si se le tomarán en cuenta los años que pasó en arresto domiciliario. Es decir, se sabe que tendrá que estar en ese lugar durante un largo tiempo, pero el lapso aún no ha sido confirmado por las autoridades judiciales que no se han pronunciado al respecto y darán su sentencia definitiva el próximo 26 de octubre.



Por ello, hace poco decidió junto a su esposa que ella tendría la posibilidad de poder conocer otras personas mientras el cumple su pena en la cárcel. Por lo pronto no se le han conocido parejas, pero la realidad es que esto ya ha sido acordado por las dos partes.