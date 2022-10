Estas fueron las últimas palabras de Pablo Lyle antes de ser encarcelado.

El pasado 4 de octubre de 2022, Pablo Lyle fue declarado culpable por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, quien perdió la vida tras un altercado vial con el actor mexicano.

El intérprete de Mirreyes vs Godínez aún espera su sentencia el próximo 26 de octubre, pues las autoridades darán a conocer los años que pasará en prisión.

Decenas de figuras del espectáculo se han solidarizado con Pablo Lyle, tal es el caso de Horacio Pancheri y los buenos deseos que ha mandado para el histrión.

Horacio Pancheri ofreció una reciente entrevista para los medios de comunicación mexicanos, donde reveló cuáles fueron las últimas palabras de Pablo Lyle antes de ser declarado culpable.

“Todo este tiempo con él he hablado mucho, hemos estado muy unidos estos tres años y me acuerdo que uno de los últimos mensajes que me mandó fue: ‘en noviembre cumplo años y espero estar en casa’. Es durísimo por él, por su familia, por sus hijos, por su esposa”, dijo el actor argentino.

Horacio Pancheri se solidariza con Pablo Lyle

El actor sinaloense estuvo acompañado de su esposa Ana Araujo en el día del juicio, aspecto que le dio fuerza a Pablo según Horacio Pancheri: “Anoche no pude dormir de pensar en dónde está mi amigo, a dónde lo van a llevar, de ese último abrazo con Ana, con sus papás, inevitablemente te pones en su lugar”.

Por último, Horacio se refirió al altercado vial entre Pablo y el cubano Juan Ricardo Hernández, desacreditando cualquier acto de violencia.

“No justifico el acto de violencia y no justifico si yo tengo un acto de violencia, no justifico la violencia, pero fue un segundo que se desconectó como yo me desconecto, como cualquiera se desconecta, tuvo ese mal acto que sucedió con este señor que también siento mucho por la familia”, concluyó.

