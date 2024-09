Cazzu genera polémica por borrar todas las fotos de Inti

Hace unos cuantos días Inti celebró su primer año de vida. El festejo estuvo lleno de lujo y grandes invitados, pero lo que más llamó la atención fue la presencia de Christian Nodal, quien tenía rato sin ver a la hija que procreó con Cazzu.

La encargada de documentar todo lo que aconteció en la fiesta fue Cazzu, quien incluso compartió un video en el que decidió cortar al intérprete de “Adiós Amor”, “Botella Tras Botella”, “Ya No Somos Ni Seremos”, “Vivo En El 6”, “Cumbión Dolido” y “Ya Pedo Quién Sabe”, entre otras.

En el video se ve que alguien sostiene a Inti y se trata de Christian Nodal, quien es fácil de reconocer gracias a los tatuajes de sus manos y a las características joyas que siempre porta.

¿Christian Nodal volvió a seguir a Cazzu en redes? Después de que Christian Nodal se reencontrará con Cazzu, el sonorense tomó una drástica decisión, pues volvió a seguir a la madre de su hija en redes sosciales (Instagram).

¿Cazzu borró todas las fotos de Inti?

Después de reaparecer en redes sociales, Cazzu decidió borrar todas las fotografías de su cuenta de Instagram, principalmente las de Christian Nodal, aunque su hija Inti no se salvó.

Este hecho no fue bien visto por sus seguidores, algunos aseguraron que estuvo bien que dejara de exponer a Inti mientras que otros especularon si Christian Nodal habría tenido algo que ver.

Esto generó el descontento de sus fans, quienes aseguraron que era un acto inmaduro y contradictorio el hecho que haya borrado las fotos de su hija.

¿Por qué Christian Nodal no sube fotos de Inti?

Christian Nodal ha sido duramente criticado por no compartir nada de su hija; por ello, a través de Instagram respondió a las críticas y enfatizó que los comentarios negativos lo desmotivan a compartir cosas sobre Inti.

“Un post, así sea con todo el corazón, así sea con toda la mejor energía se hace un mier... en los cometarios. ¿Por qué yo voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero, si los demás lo hacen está bien, yo no porque no tengo estómago para eso”, sentenció.

“No entiendo por qué debería de publicar fotos o videos, es una bebé. Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que sucedan las fiestas tan preciosas como la que se vivió, para que no falte ropita, comida, que viva en un lugar bonito, que tenga seguridad, que viaje bien, que no le falte nada. Creo que desde ahí va el amor, no desde un post, entonces hay un límite no se metan para estas cosas”, agregó.