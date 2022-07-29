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FOTOS | Cazzu embarazada, ¿el papá es Christian Nodal?

Un medio afirmó que Cazzu tiene cuatro meses de embarazo, ¡pero empezó a salir con Nodal hace poquito! Te contamos los detalles.

Por: TV Azteca

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