Cazzu le hace polémica petición a Christian Nodal y Ángela Aguilar tras revelar su traición

Después de tantos rumores y especulaciones, Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu) rompió el silencio y desmintió lo dicho en días pasados por Ángela Aguilar en una entrevista para ABC Estados Unidos.

¿Qué dijo Ángela Aguilar?

Ángela Aguilar fue contundente al señalar que nadie salió lastimado por su romance con Christian Nodal, asegurando que todos los involucrados sabían de su relación sentimental, incluso antes de que el cantante hiciera pública su historia de amor. “Meses antes de que ustedes supieran nosotros ya estábamos bien”.

¿Qué dijo Cazzu sobre las declaraciones de Ángela Aguilar?

Cazzu narró a Luzu TV cómo se enteró de que Nodal tenía un romance con Ángela Aguilar: “Me sorprendí obviamente, porque yo a ella la conocí y había compartido algunas veces. Primero pensé que no era, resultó que si. No hice nada al respecto porque desde el momento en que alguien no quiere seguir en una relación con alguien, es como no hay nada que hacer. No le voy a pedir a nadie que se quede en mi vida. Yo simplemente lo acepté”.

¿Por qué Cazzu rompió el silencio?

“Me siento como que me obligaron a hacerlo (hablar)...para mí es un tema tan privado, tan sensible, tan doloroso que me hubiera gustado nunca tener que decir nada. Pero se está poniendo en duda mi integridad como persona, yo no sería capaz de formar parte de un plan como el que se sugiere”, dijo la ‘Nena Trampa’.

“Se habló de mis sentimientos en boca de alguien que no me conoce, que no sabe cómo yo la pasé. Se dijo que no se rompió un corazón y que aquí nadie sufrió, yo sufrí muchísimo. Se rompió muchísimo más que un corazón, se rompieron muchos corazones, se rompió mucho. Fue un proceso muy doloroso”, agregó.

¿Todo fue un invento de Ángela Aguilar?

Cazzu aseguró que lo dicho por Ángela Aguilar fue una mentira: “Hay una mentira atroz, que es que yo tenía un conocimiento de que ellos tenían una relación. Ella propone una historia muy distinta a la que yo conocía hasta hace poco, lo que empeora todo. Ella propone esta historia donde ellos están juntos muchos meses antes de decirlo lo que yo ahora les digo. Eso no es cierto, yo no tenía conocimiento. Se estaba llevando una doble vida, quién sabe en qué situación, si yo estaba embarazada o acababa de parir”.

¿Cuál fue la petición de Cazzu a Nodal y Ángela Aguilar? Cazzu aceptó que las cosas ya están hechas y no puede hacer nada al respecto, por lo que le pidió a la pareja del regional mexicano que ya la deje tranquila y no vuelvan a hablar de ella.

“Yo quisiera estar en paz, así como yo dejé que las cosas fluyeran me gustaría que me quitaran de ahí, el cometido quizás este amor que querían vivir ya está, ya está cumplido (...) en esa ecuación yo ya no tengo ningún espacio y me gustaría que ya no se hable”.

“La única autorizada de hablar de mis sentimientos soy yo (...) este es mi límite, no me interesa que esto continúe (...) Si este no es un punto final por mí que por lo menos sea por mi hija”, reiteró la cantante.