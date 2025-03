Revelan que Cazzu y Christian Nodal están en medio de un conflicto legal; esto se sabe

Tras meses de estar fuera de la polémica, la expareja Cazzu y Christian Nodal han vuelto a los titulares. Y es que, este lunes 17 de marzo, se reveló que la argentina y el mexicano se encuentran en problemas legales que involucra a la hija de los artistas.

Christian Nodal evita hablar de Inti en entrevistas

Todo comenzó desde hace algunos días, previo al primer concierto de Christian Nodal en la Monumental Plaza de Toros México , en la CDMX. En su estancia en la capital, el intérprete de “Contigo Al Cielo”, “A Solas Con La Botella”, “El Retrovisor” y “Te Fallé” ofreció una serie de entrevistas a diversos periodistas y programas de espectáculos.

Christian Nodal platicó en exclusiva con Flor Rubio sobre su presentación en la Plaza de Toros México

En una de estas entrevistas, Nodal reveló que por el momento no está buscando tener hijos con su esposa Ángela Aguilar porque son muy jóvenes. Este respuesta desató una ola de críticas para cantante, pues muchos les recordaron a su primogénita Inti, quien fue fruto de su relación con Cazzu.

¿Cazzu y Christian Nodal están en problemas legales por su hija?

Ahora, el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien también pudo entrevistar a Nodal, salió a revelar la situación legal del mexicano y la razón por la que no pudo mencionar a su hija Inti. Según la declaraciones del comunicador, el esposo de Ángela Aguilar estaría en problemas legales con Cazzu. Esto también explicaría la razón por la que Julieta eliminó las fotos de Inti de su Instagram.

En este sentido, Infante explicó antes de que él le realizara la entrevista a Nodal que le pidieron que no le realizaran preguntas relacionadas a Inti por supuestos problemas legales: “Me dijo Alex Jiménez: ‘Gustavo, nada más hay un tema delicado, te lo pido’, me lo dijo a mí, ‘de la niña no’, y le dije: ‘¿de Ángela tampoco?’ Y me dijo: ‘no, de Ángela sí, pero de la niña no porque tienen problemas legales’”.

Cabe señalar que, hasta el momento, ni Christian Nodal y tampoco Cazzu han emitido algún comunicado al respecto, pero estaremos al pendiente de cualquier actualización que surja en torno a esta expareja y su hija.