Cazzu confirma su nuevo romance: “Me di la oportunidad con Lunay”

La rapera y compositora argentina Cazzu podría estar iniciando una relación con el reggaetonero puertorriqueño Lunay, de 25 años. Los rumores comenzaron cuando el cantante la acompañó a los premios GQ MOTY 2025, celebrados en la Ciudad de México. Desde entonces, el artista ha tenido gestos de cariño hacia la argentina, enviándole detalles como muestra de afecto.

Declaraciones de Cazzu sobre Lunay

Durante una entrevista en México, Cazzu, de 31 años, no confirmó oficialmente un romance, pero sí reconoció que están saliendo juntos: “Sí. Me di la oportunidad con Lunay. Hemos salido y me parece una linda persona. Espero no cometer el mismo error porque le tengo mucho cariño”.

¿Quién es Lunay?

Jefnier Osorio Moreno, conocido artísticamente como Lunay, es un cantante y compositor puertorriqueño de reggueton. Entre sus mayores éxitos destacan “Soltera”, “La cama”, “Ella” y “Fantasías remix”.

El artista ha colaborado con figuras de la talla de Daddy Yankee, Bad Bunny, Ozuna, Wisin y Yandel, Rauw Alejandro y Myke Towers, consolidándose como una de las voces más prometedoras del género urbano.

Según los fanáticos de Cazzu, la atención y los gestos de Lunay habrían conquistado el corazón de la argentina.

La relación pasada con Christian Nodal

La última relación pública de Cazzu fue con el cantante mexicano Christian Nodal, con quien tuvo a su hija Inti. La historia se volvió mediática cuando Nodal terminó con ella y semanas después contrajo matrimonio con Ángela Aguilar.

En un concierto en Chile, Cazzu pidió respeto al público luego de que corearan frases contra Nodal: “Yo todo el tiempo portándome bien para que ustedes vengan a hacer las cosas mal”, expresó la rapera, quien siempre ha mantenido una postura respetuosa hacia el padre de su hija y su actual relación.

El encuentro con Belinda

Durante una entrevista con medios mexicanos, Cazzu también habló sobre el “morbo” que rodeó su encuentro con Belinda, quien en el pasado también tuvo una relación con Nodal: “Me da un poco de tristeza que esté rodeado del morbo… Ella y yo tenemos muchas más cosas en común que un hombre… las dos hacemos música, tenemos carreras, tenemos cosas mucho más importantes que haber compartido un novio”. Y aclaró: “Me molesta”.

Ambas coincidieron en los premios GQ MOTY 2025, donde intercambiaron palabras y se dejaron fotografiar juntas. Horas después, tanto Belinda como Cazzu se elogiaron mutuamente y aseguraron que se llevaron “súper bien”.

