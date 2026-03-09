La IA revela quién ganará la pelea de box, si Alfredo Adame o Carlos Trejo

Todo listo para que se lleve a cabo otro evento de boxeo protagonizado por famosos, streamers, actores y Youtubers; hablamos del Ring Royale 2026, el cual tendrá a dos personalidades del medio de la farándula, que, desde hace ya varios años, tienen problemas; hablamos de Carlos Trejo y el ganador de la primera temporada de La Granja VIP; Alfredo Adame; es por ello que ahora, la IA revela quién se llevará esta contienda con la mano en alto.

¿Quién ganará la pelea de box según la IA, Carlos Trejo o Alfredo Adame?

De acuerdo con la Inteligencia Artificial, Alfredo Adame cuenta con hasta 38 años de carrera y además ha tenido un tipo de entrenamiento en las artes marciales, la IA le pone una ventaja sobre su rival ya que cuentan con mucha teoría si de hablar de combates se debe, además su estatura es de 1.82 metros.

Pasando con Carlos Trejo, el famoso Cazafantasmas se inclina mejor por la fuerza brutal y el sentimiento de odio que tiene acumulado en contra del Golden Boy; de hecho, en varias entrevistas ha revelado que tiene un ajuste de cuentas y ha amenazado con mandar a Alfredo Adame a terapia intensiva; su peso ronda entre los 81 y 85 kilogramos.

De momento, la IA no ha revelado como tal un nombre sobre el posible ganador de la pelea entre el Cazafantasmas y el primer ganador de La Granja VIP; esto se debe a que, en el pasado se cancelaron de último momento sus enfrentamientos y sólo resta ver si llegarán al evento.

Cartelera oficial del Ring Royal 2026

Nicola Porcella vs Aldo de Nigris

Marcela Mistral vs Karely Ruiz

Bull Terrie vs Abelito

Chuy Almada vs Alberto del Río

Boxeo de parejas: Alexis Mvgler y Veltetine vs La Kylie y Georgiana

Chetoo Living vs RC (Batalla de Freestyle)

Azuky vs Aczino (Batalla de Freestyle)

Carlos Trejo vs Alfredo Adame

¿Cuándo es Ring Royal 202?

El evento de Ring Royal 2026 se llevará a cabo el domingo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey. La contienda más esperada es la de Alfredo Adame ante Carlos Trejo, quienes se han dicho de todo durante décadas en un pleito que ya lleva muchos años; pero ahora por fin podrán sacar sus sentimientos el uno con el otro.