CDMX: Joven mata a su madre y a su tío y pasa días con sus cadáveres.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX detuvo a una joven que se encontraba al interior de su domicilio con los cuerpos sin vida de su madre y su tío, a quienes les quitó la vida.

Karla “N”, de 18 años, habría pasado varios días con los cadáveres de su madre Paola y de su tío Juan en su departamento ubicado en la Unidad Alfonso XIII en la alcaldía Álvaro Obregón.

Después de su detención, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX se encuentra realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los asesinatos de la señora Paola y el señor Juan.

#Nacional | Elementos de la Fiscalía General de la Ciudad de México detuvieron a Karla "N" de 18 años acusada de matar a 2 de sus familiares en la alcaldía Álvaro Obregón. La joven estuvo en su casa junto con los cadáveres que presentaban golpes y mordidas de perro pic.twitter.com/ePYsM7BLVD — Celaya News (@celaya_news) August 13, 2022

Te puede interesar: Hombre sale de fiesta, despierta enterrado en un ataúd.

¿Cómo sucedieron los hechos? El periodista Carlos Jiménez, reveló que el pasado 6 de agosto los vecinos se pusieron en contacto con el 911 después de escuchar gritos, ladridos y golpes al interior de la vivienda; sin embargo, al llegar al lugar nadie les abrió y decidieron retirarse.

Siete días después, vecinos volvieron a llamar a las autoridades debido a un fuerte olor que provenía del departamento donde vivía la joven detenida, por lo que los elementos de seguridad ingresaron al inmueble por la fuerza, allí encontraron a Karla "N", quien se valió de su perro para impedir el ingreso de los cuerpos de seguridad.

El can fue controlado por la Brigada de Vigilancia Animal y fue así como pudieron ingresar al departamento donde se encontraron con los cuerpos de la madre y el tío de la joven de 18 años, los cuales presentaban mordidas de perro y golpes en el cuerpo.