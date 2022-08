Hombre sale de fiesta, despierta enterrado en un ataúd.

Algo así es muy poco común que suceda y es evidente que esta persona terminó teniendo una noche muy intensa así que empecemos a explicar cómo es que es un hombre salió de fiesta y despertó enterrado en un ataúd.

El hecho nos remite hasta Bolivia en el marco de lo que viene siendo un mes importante en ese país pues las personas que se dedican a la agricultura realizan muchas ofrendas a la Pachamama, la diosa de la tierra. Pero algunos de estos rituales no resultan tan aceptables como ha sido en este caso.

¿Cómo fue que un hombre salió de fiesta y despertó enterrado en un ataúd? El protagonista de la historia salió de fiesta con sus amigos en un fin de semana, pero terminó enterrado en un ataúd como parte de un ritual luego de que se emborrachó con un desconocido.

En entrevista para varios reporteros locales, Víctor contó que se puso a tomar desde el viernes: “El viernes hemos tomado, el sábado hemos tomado igual, estaba con mi bloque, y el domingo igual estábamos compartiendo, pero hasta ahí”.

Víctor Hugo dijo que alguien lo invitó a tomar cervezas y desde ahí no recuerda concretamente qué es lo que sucedió después.

“Más tarde me ha invitado un desconocido una caja de cervezas, eso he tomado y ya no me acuerdo de nada”, agregó el hombre, que despertó enterrado dentro de un ataúd en el municipio de Achacachi.

Víctor señaló que “he visto esos videos que dicen que son sullus, eso pareciera que me hubieran querido hacer”, refiriéndose a los artículos que se ofrendan a la Pachamama en Bolivia.

“Estaba enterrado, apenas he salido. He roto el ataúd, sentía el peso de la tierra ahí. Me he salido y me he escapado corriendo, estaba enterrado”, añadió.

El hombre también dijo que acudió a las autoridades locales para denunciar lo que vivió, pero no le hicieron caso: “he ido a la policía y la policía se ríe, me dicen que estoy en estado de ebriedad”.

Un transeúnte dijo que lo encontró lleno de cemento en el rostro y que no supo concretamente qué hacer ante la situación, pero en definitiva podríamos decir que ha sido afortunado pues la ebriedad fue muy intensa.