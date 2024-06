La CDMX recibirá a Bruno Mars como artista inaugural de su nuevo foro de conciertos

La Ciudad de México (CDMX) se prepara para recibir a uno de los artistas más aclamados de la música pop actual, Bruno Mars, quien marcará un hito al convertirse en el primer intérprete en presentarse en el recién renombrado Estadio GNP, antes conocido como el Foro Sol.

¿Por qué es especial este concierto de Bruno Mars en la CDMX?

Bruno Mars regresa a la CDMX después de seis años, y lo hace para inaugurar un nuevo capítulo en la historia del emblemático recinto. Desde su apertura, el Foro Sol ha sido testigo de innumerables actuaciones de artistas de renombre mundial como Paul McCartney y Taylor Swift . No obstante, ahora, con su transformación en el Estadio GNP el cual se dio a conocer este martes 28 de junio, se abre paso a una nueva era en la que Bruno Mars tendrá el honor de ser el primer artistas en cantar ahí.

¿Cuándo será el concierto de Bruno Mars en la CDMX?

Ahora bien, el esperado evento tendrá lugar el 10 de agosto de 2024. En este sentido, los fanáticos podrán asegurar su lugar en este histórico concierto con la preventa de boletos que comienza el 21 de junio a las 11 de la mañana, mientras que la venta general comenzará el día siguiente.

Aunque aún no se han revelado los detalles sobre los precios de los boletos, se anticipa que estarán disponibles en un rango que va desde 950 hasta 6076 pesos, con cargos adicionales.

Después de 6 años Bruno Mars vuelve a México 🤩

¿Qué se espera del concierto de Bruno Mars en el nuevo foro?

Con una trayectoria que incluye éxitos como “Just the Way You Are”, “Locked Out of Heaven” y “Uptown Funk”, Bruno Mars promete ofrecer un espectáculo inolvidable, ya que su capacidad para fusionar diversos géneros musicales como el pop, funk, soul y R&B asegura una experiencia única para todos los asistentes.

