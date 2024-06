Videos revelarían posible embarazo de Taylor Swift

Taylor Swift es una de las cantantes y compositoras más influyentes del mundo, por eso constantemente acapara los reflectores, ya sea con su música, romance o con sus fotografías y videos.

La cantante sigue estando en los cuernos de la luna, gracias a su último lanzamiento discográfico “The Tortured Poets Department”, el cual consta de 31 canciones.

¿Cuál es la canción favorita de Travis Kelce? Todo parece indicar que Taylor Swift, le dedicó un par de canciones a su actual novio, Travis Kelce, quien reveló hace poco su canción favorita.

Kelce confesó que ‘So High School’ se convirtió en su canción favorita, seguida de ‘The Alchemy’. “Puede que esté un poco predispuesto con ‘So High School’”.

¿Qué canción le dedicó Taylor Swift a Travis Kelce?

Otro de los temas que las ‘swifties’ han concluido que habla de su novio Kelce, es ‘The Alchemy', pues es muy explícito, hablando de referencias de futbol americano como ‘touchdown’ o ‘trofeo'; incluso han mencionado que puede hablar específicamente del momento, después de que los Kansas City ganaron el Super Bowl en febrero de este año, y ambos se reencontraron en el campo.

¿Taylor Swift está embarazada?

A través de redes sociales, los fans de Taylor Swift han revelado que el vientre de la cantante luce más abultado que de costumbre, lo que ha desatado rumores de embarazo.

En los videos, aparece Taylor Swift con diferentes vestuarios, mismos que, según usuarios, dejan al descubierto su embarazo, pero estos son hasta ahora rumores.

“Awwww, el pequeño bulto de embarazo”, “Definitivamente está embarazada”, “Se ve bonita embarazada”, fueron solo algunos de los comentarios de los internautas.

Sin embargo, estos comentarios han sido vistos como invasivos por otro sector de sus fans. “Los rumores de embarazo, no sólo son groseros e invasivos, sino que además no tiene sentido. ¿Por qué quedaría embarazada en medio de su gira?”.

