Cecilia Galliano confiesa que no puede empatizar con Irina Baeva; esta es la razón

Hace unos días, los nombres de Cecilia Galliano y Gabriel Soto volvieron a estar en boca de todos, pues en sus redes sociales la actriz posteó un mensaje haciendo alusión a una persona narcisista, que de inmediato se interpretó que era una indirecta para Gabriel Soto, con quien se le relacionó sentimentalmente el año pasado.

Sin embargo, al ser cuestionada sobre el tema, así como de las recientes declaraciones de Irina Baeva, en torno a que su ruptura con Gabriel se debió a diversas infidelidades, entre las cuales podría estar incluida ella, la argentina se negó a contestar.

Te puede interesar: “Va a morir": Julio César Chávez exhorta a nieto de ‘Cantinflas’ para regresar a clínica de rehabilitación

Cecila Galliano declara por primera vez ante los rumores de ser la “tercera en discordia” [VIDEO] Después de que se esparciera el rumor de una supuesta infidelidad de Cecilia Galliano con Gabriel Soto, la actriz y conductora a salido ha desmentir todo.

¿Qué dijo Cecilia Galliano?

“No tengo nada que decir, pero es que le queda a muchísimos. O sea, no es solo para uno, le queda a muchísimos hombres y creo que soy la voz de muchas mujeres”, dijo entre risas Cecilia Galliano.

“O sea, el narcisista ni siquiera lo puse para quienes ustedes quieren decir y ya el otro: “Perdón, ¿qué están diciendo?’, no, no sé. Yo estoy muy tranquila”, agregó.

¿Nunca tuvo un romance con Gabriel Soto?

Cecilia Galliano insistió en que nunca hubo romance entre ella y Gabriel Soto. “Yo no tengo nada que ver, no es mi pareja, no fue mi relación, no fue en mi año, no me interesa, entonces no sé cómo quieren que se los diga”.

¿No empatiza con Irina Baeva? Tajantemente, Cecilia Galliano se negó a empatizar con las declaraciones de Irina Baeva, asegurando que Gabriel Soto es un hombre infiel y que la maltrató psicológicamente.

Te puede interesar: Hija de Dulce llora tras denunciar amenazas de muerte en su contra

“No tengo ni idea de lo que pasa, entonces no puedo ser empática con nadie que no sé de lo que me están hablando. No me interesa”, recalcó.

Al preguntarle cómo quedó su relación con Gabriel Soto, Cecilia dijo que “yo me considero una buena amiga y lo que sentía hacer en ese momento era lo que tenía que hacer”.