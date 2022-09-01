VIDEO: Celebran el primer cumpleaños de su hija con una fiesta satánica.

Hay personas que tienden a tener acciones raras que salen fuera de lo común, tal como una madre que celebró el primer cumpleaños de su hija con una fiesta satánica.

El hecho se tornó muy popular en TikTok, red social especialista en brindar cosas un tanto peculiares. En el festejo hubo muchos elementos propios de este tipo de celebraciones, tales como una piñata y un pastel. Ahora bien, los mismos vinieron con una decoración un tanto diferente y poco normal si lo que se quería era festejar el cumpleaños de una pequeñita.

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¿Cómo fue que celebró el primer cumpleaños de su hija con una fiesta satánica? En el video podemos contemplar que la madre tenía un pastel preparado para la ocasión, pero la misma contaba con un pentagrama invertido, símbolo que suele asociarse con ritos satánicos. La piñata también era poco común debido a que tenía la forma de Baphomet (deidad representada por una imagen antropomórfica) en su forma más tierna.

El video de la fiesta ha llegado a más de 1.800.000 millones de vistas en TikTok y ha reunido más de 121.600 me gusta. Los números se sustentan también en la peculiaridad del festejo con el nombre de la pequeña homenajeada. La niña se llama Lilith Alexa y su primer nombre se relaciona a la diosa demoníaca que abandonó a Adán. Su mamá es muy fan de la cultura satánica y por ello decidió realizarle una fiesta muy tierna a su bebé.

Esto también viene como un recordatorio para que cuando la niña vea el video recuerde esos tiernos momentos junto a sus papás. Lilith no podrá decir que no tuvo una fiesta muy original. La fiesta satánica ha llamado la atención de miles de usuarios de TikTok, quienes han felicitado a los papás por organizar su fiesta.

“Me dio risa, pero no de chiste, sino de raro”, “Te quedó genial”, “Que ternurita”, “Está lindo felicidades”, “Genial”, “jajajaja ta chido”, “Que bonita fiesta”, se lee en comentarios. Algunos otros han criticado duramente a la pareja por la realización de la fiesta satánica. Algunos consideraron como inadecuado la celebración.

