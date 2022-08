Niña de 3 años “muere dos veces”, despertó en su funeral y fallece momentos después.

Un hecho sin precedentes tuvo lugar en San Luis Potosí donde Camila Roxana Martínez Mendoza, niña de tan solo tres años, murió dos veces, la primera en el hospital, cuando los médicos informaron sobre su fallecimiento a sus familiares y la segunda, mientras era llevada en ambulancia al hospital después de que fuera velada.

Todo sucedió cuando Mary Jane Mendoza, de 20 años, llevó a su hija Camila de tres años de urgencia al Hospital Básico Comunitario estatal de Salinas de Hidalgo cerca de las 10 horas del pasado 17 de agosto, luego de presentar un severo cuadro de vómito, fiebre y diarrea. De acuerdo con la madre de la menor, en el nosocomio únicamente la pusieron toallitas húmedas y le recetaron paracetamol y la dejaron ir.

Al ver que la pequeña no respondía al medicamento, y tras visitar a dos médicos particulares más, la menor fue hospitalizada de emergencia, desafortunadamente, minutos más tarde les comunicaron a la madre que la pequeña Camila había fallecido.

Según medios locales, la madre corrió a la habitación donde se encontraba su hija. “Cuando yo corrí a ver a la niña, ya le habían quitado oxígeno, suero, ya no hicieron nada, entonces agarro a la bebé y me abraza, les digo que no está muerte, sentí fuerzas en ella, y el doctor me respondió: ¡Ya suéltala, no la maltrates!, me garró la mano y encerró en un cuarto”, dijo la madre.

Posteriormente salió del cuarto donde fue encerrada, esperó 10 minutos en lo que le extendían el certificado de defunción que dictaminó la causa de muerte de la menor, la cual fue una diarrea aguda, deshidratación severa y shock hipovolémico. El hospital llamó a los servicios funerarios y la madre ya no pudo ver a la niña.

¿No estaba muerta? Durante los servicios funerarios, Mary Jane (madre) notó que la menor movía los ojos y que el cristal estaba empañado; sin embargo, el personal de la funeraria le indicó que era producto del trauma, falta de sueño y alucinaciones, así mismo, le atribuyeron el cristal empañado a los fluidos que emanaba el cuerpo de la menor.

La abuela de la niña coincidió en que Camila estaba viva porque sus ojos se movían, se armó de valor y abrió el ataúd. Ahí se percató que no eran alucinaciones de la madre, llamaron a una enfermera de la comunidad, la cual llegó en cuestión de minutos y confirmó que la menor estaba viva, por lo que decidieron llamar a una ambulancia, lamentablemente, de camino al hospital, la pequeña murió de forma definitiva.

El Servicio Médico Forense (Semefo) les entregó el cuerpo de Camila hasta el viernes 19 de agosto, no obstante, no les hizo entrega de una copia de la autopsia, ni les ofreció su ayuda para levantar una denuncia por posible negligencia médica. Pero sí obtuvieron un nuevo certificado de defunción en el que se mencionaba que la niña murió debido a un edema cerebral, falla metabólica y deshidratación.

¿Qué hicieron las autoridades?

Tras lo sucedido, el titular de la Fiscalía General de Sant Luis Potosí, José Luis Ruiz Contreras inició una carpeta de investigación en contra de los trabajadores de la salud del Hospital Básico Comunitario, de la empresa funeraria y los ayuntamientos de Salinas y Villa de Ramos.