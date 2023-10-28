Fundación Azteca abre un centro de acopio para ayudar a damnificados de Acapulco: ¿Cuándo y dónde?

Ante la complicada situación que está pasando el estado de Guerrero, por el devastador paso del huracán Otis, Fundación Azteca de Grupo Salinas ha levantado la mano para ayudar a todos los damnificados.

Por medio de un comunicado que ha sido difundido en todos los canales de comunicación de TV Azteca, Ninfa Salinas Sada, Presidenta del Consejo de Fundación Azteca de Grupo Salinas, hace un llamado para apoyar a todos los afectados por Otis.

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Decir que esto es un momento difícil, se queda muy corto, las imágenes hablan por sí solas, les puedo decir que aquí, desde TV Azteca, que llevamos 30 años cubriendo eventos, nunca habíamos visto una devastación así, nunca se había visto algo desaparecer, en ninguna circunstancia, como lo que se está sucediendo hoy

¿A partir de cuándo se recibirán víveres en TV Azteca?

Por eso, hoy les hago un llamado, a que seamos más solidarios, empáticos y que podamos hacer de verdad un esfuerzo grande, por atender la necesidad enorme que hay en Acapulco… Los daños son sin precedentes, personas que de la noche a la mañana no tienen nada, pero no tienen, no solo nada, sino que no hay agua, no hay comida, se están muriendo, los que ya perdieron todo. Ojalá que este 30 y 31 de octubre, puedan acudir con nosotros aquí en TV Azteca a donar, a llevar lo que puedan…

¿Qué víveres puedes donar para apoyar a los damnificados de Acapulco?

Toda la ayuda puede ser llevada, este 30 y 31 de octubre, de 9 de la mañana a 9 de la noche, al estacionamiento de TV Azteca, donde vamos a estar recibiendo ayuda en especie: alimentos no perecederos enlatados (abre fácil) o empaquetados, artículos de higiene personal y productos de limpieza, entre otros.

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La ayuda que se logre va a ser entregada de forma directa a la Cruz Roja Mexicana, quienes la van a hacer llegar a todos los necesitados en Guerrero. De igual forma, las personas pueden hacer su donativo en Banco Azteca, a la cuenta de Fundación Azteca: Fundación TV Azteca AC. Número de Cuenta: 01720187457705. CLABE: 127180001874577053.

