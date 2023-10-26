Famosos reaccionan a la tragedia que se está viviendo en Acapulco

Javier Carranza ‘El Costeño’ vivió momentos de angustia, al no saber nada de su familia, después de que el huracán Otis categoría 5, azotara el puerto de Acapulco.

Con mucha angustia, con mucha desesperación, con ansiedad por no saber, por solamente estar recibiendo información a cuenta gotas y a través de lo que vamos viendo en las redes, desde la medianoche de ayer o de hoy, fueron las llamadas con mi familia

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El comediante visitará el puerto en cuanto le sea posible.

Sinceramente, irme hoy mismo, yo creo que los agarro muy mal parados a todos, porque era una tormenta tropical que en muy poco tiempo subió a huracán en grado 5

Espera que la ayuda a su gente, llegue sin mayor problema.

Le pido a la sociedad, por favor que no deje de ayudar, que no deje de dar, que no deje de ayudar a mi pueblo, a mi tierra

¿Qué otros famosos han levantado la voz?

Otras estrellas del espectáculo que viven o visitan con frecuencia Acapulco, se manifestaron en redes sociales. Jorge Ortiz de Pinedo, está consternado con este suceso.

Lamentablemente Otis, uno de los huracanes más peligrosos de los que se tenga registro, ha devastado al puerto, dañando a nuestros queridos guerrerense, sus hogares y la infraestructura del hogar

Lorena Herrera, publicó un video donde se muestra la destrucción que dejó el huracán en uno de los hoteles más emblemáticos del puerto. Michelle Vieth, publicó una historia donde le pide a la gente rezar por sus paisanos en estos momentos.

Unidos en oración por todos los que amamos Acapulco

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Por su parte, Aracely Arámbula también usó sus redes sociales para mandar un mensaje de apoyo a todos los habitantes del puerto.