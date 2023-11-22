La tarde del 21 de noviembre, el reconocido actor César Bono hizo público un video a través de sus redes sociales, denunciando que una mujer identificada como Jessica López Rivera habitaba una de sus propiedades en Huixquilucan, Estado de México, sin pagar renta durante más de un año.

El intérprete, de 73 años, solicitó ayuda para resolver la situación legal, destacando que a pesar de haber ganado un caso legal en dicho municipio mexiquense, se encontraba en medio de un conflicto en el cual, alega, la justicia se ha vuelto en su contra.

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César Bono denuncia que mujer dejó de pagarle renta y no quiere salirse de su propiedad

César Bono explicó en el video que la casa en cuestión le fue rentada a Jessica López Rivera, quien trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Así mismo, afirmó haber llevado el caso ante las autoridades, ganando en primera instancia en Huixquilucan, municipio del Estado de México, pero enfrentando un revés cuando la inquilina presentó el caso ante otro juez, generando un prolongado litigio.

“Yo tengo 73 años. No tengo el tiempo ni la salud para seguir en pleito con esta señora; la casa es mía y de nadie más”, expresó César Bono, añadiendo que la situación le afecta profundamente, ya que considera que la mujer le está robando desde hace un año.

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Solicitó su amable apoyo. Día con día habitan en mi casa sin pagar un solo peso desde hace un año. pic.twitter.com/kXZ9Z8imwl — César Bono (@cesarbono) November 21, 2023

¿Qué dijo el IMSS al respecto?

En respuesta a las acusaciones del actor, el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió un comunicado deslindándose de la situación y negando el vínculo laboral con Jessica López Rivera. Aunque reconocieron la sensibilidad hacia la querella de César Bono, enfatizaron que la persona señalada no es empleada del instituto, calificando las declaraciones del actor como un "engaño".

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