Karla Souza anuncia que está embarazada: así presumió su pancita

Vaya noticia la que ha dado a conocer Karla Souza, quien durante la alfombra roja de la 51ª edición de los Premios Emmy International 2023 realizada en Nueva York, reveló que está a la espera de su tercer hijo.

¿Karla Souza está embarazada? La actriz mexicana causó revuelo durante la entrega de premios y no solo por su impecable atuendo en color plateado que combinó con unas medias negras y zapatillas del mismo color, sino por la tremenda noticia que soltó.





La actriz no dio más detalles sobre el bebé que espera, únicamente posó muy feliz ante las cámaras luciendo su pancita de embarazo, incluso fue una de las galardonadas de la noche al recibir el premio a Mejor Actriz por su protagónico en la cinta “La Caída”.

Cabe mencionar que la mexicana, Karla Souza, suele ser muy discreta con su vida personal y sus dos primeros embarazos no fueron la excepción, ya que los mantuvo en secreto durante varios meses.

En sus publicaciones más recientes y apariciones no se le notaba el embarazo, ya que la actriz casi siempre viste ropa holgada, incluso, durante una sesión de fotos para una revista fueron muy cuidadosos para no dar ninguna pista.

¿Cuántos hijos tiene Karla Souza?

Karla Souza tiene dos hijos con su esposo Marshall Trenkmann, Gianna, de cinco años, y Luka, de tres. La actriz no anunció el embarazo de su primera hija, sino que dio a conocer la noticia hasta su nacimiento en 2018. En el caso de Luka, compartió en redes sociales que estaba esperando a un varón con una sesión de fotos.

En 2020, la protagonista de “Nosotros los Nobles” compartió una imagen en donde aparecía amamantando a sus dos hijos. “Feliz viernes. Mi vida ha sido una locura deliciosa desde que Luka decidió que era su momento de aterrizar al mundo. Esa foto la tomamos al día siguiente que nació. Me estoy riendo de felicidad y también del dolor insoportable de dar a luz y del posparto. Traer a este chamaco al mundo ha sido lo más difícil y doloroso que mi cuerpo ha vivido, pero también me ha hecho sentirme como una guerrera… ¡Todas las mujeres somos guerreras! Así que ahora me encuentro dando pecho a mis dos bebés (algo que no estaba planeado, pero así es esto) al sonido maravilloso de los pañales sucios… ser mamá requiere muchísimo, así que agradezco tanto a todos los que me han ayudado y sostenido durante este proceso. Para todas las mamás, quiero que sepan que las veo y las honro”.

