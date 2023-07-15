VIDEO: Cesia estrena su nuevo sencillo ‘Horóscopo’

La gran ganadora de la última generación de La Academia, Cesia, sorprendió a sus millones de fans al lanzar su nuevo sencillo ‘Horóscopo’, tema que ha tenido un gran impacto entre sus seguidores.

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La joven hondureña, ha seguido enfocada en su camino dentro de la música, donde su impactante voz ha sido su mejor aliado, por lo que ha triunfado en varias presentaciones que ha tenido.

¿Cuál es el nuevo sencillo de Cesia?

Cesia, ya tiene dos sencillos con los que ha entrado en el gusto del público, pero hace unos días, la cantante anunció en sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo sencillo con el siguiente mensaje:

Este jueves 13 de julio sale mi nuevo sencillo HORÓSCOPO en todas las plataformas digitales. ¡No se lo pueden perder!

Sin duda, todo apunta a que el nuevo sencillo de Cesia, va estar peleando por estar en los primeros lugares de todas las listas de popularidad.

¿Dónde escuchar y ver el nuevo sencillo de Cesia?

‘Horóscopo’ ya está disponible en todas las plataformas digitales. Puedes escuchar el nuevo sencillo de Cesia, lo mismo que el video, donde la hondureña muestra todo su talento para el baile.