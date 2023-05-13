Andresse presentó su nuevo sencillo ‘Mía’. (VIDEO)

Una de las voces que logró enamorar a los millones de televidentes en la última generación de La Academia, fue la de Andresse, quien presentó su nuevo sencillo ‘Mía’, tema que había sido solicitado por sus seguidores.

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El joven cantante ha ido formando un camino dentro de la música, ya que ha tenido varias presentaciones en donde siempre ha recibido el cariño de la gente.

Andresse fue el encargado de compartir con el público el anuncio de su nuevo sencillo, pues lo publicó en sus redes sociales con el siguiente mensaje.

Por fin les comparto la portada de este sencillo que con tanto amor se hizo para ustedes y que para mí es tan importante. PRE-GUARDA “MÍA” con el link que encuentras en mi bio. Gracias por ser parte de esto. Después de años, nos vemos este 11 de Mayo

¿Dónde escuchar y ver el video del nuevo tema de Andresse?

El tema ‘Mía’ se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, por lo que podrás disfrutar del nuevo sencillo de Andresse en cualquier lugar, lo mismo que el video, donde el cantante muestra su lado más seductor.

Andresse se ha convertido en uno de los cantantes jóvenes más queridos por los fans, por lo que su nuevo sencillo está llamado a ser un éxito total.

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Recordemos que el primer sencillo que lanzó Andresse fue ‘Antes’ de Obie Bermúdez, tema que lo impulsó en su carrera al salir de La Academia.

