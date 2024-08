Los adultos mayores que podrán pagar más baratos sus recibos de luz, anuncia la CFE

Uno de los sectores más vulnerables de la población son los adultos mayores, es por eso que existen diferentes apoyos y descuentos para ellos y ellas, ya que sus ingresos pueden ser limitados por diferentes razones. Es por eso que la Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) les hará un descuento en su pago de luz.

Cabe mencionar que hay adultos mayores que únicamente reciben la Pensión del Bienestar, mientras que otros reciben su pensión del IMSS o del ISSSTE, pero hay algunos afortunados que reciben ambas.

Aunado a esto existe la tarjeta del INAPAM, la cual les ofrece descuentos en transporte, servicios médicos, legales, compra de medicamentos y pago de servicios como el agua y el predial.

¿El descuento del INAPAM aplica para el pago del recibo de CFE?

En este sentido, muchos adultos mayores se preguntan si entre los descuentos a los que tienen derecho con la tarjeta del INAPAM entra el pago del recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Desafortunadamente no es así, pues no existe convenio con la CFE. Sin embargo, sí tienen descuento en el pago del predial y agua, aunque ese beneficio no aplica para todos. Si deseas conocer el listado de beneficios del INAPAM deberás ingresar a su sitio web oficial entrando en el siguiente enlace .

¿Cómo pagar el recibo de luz más barato? La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha dado una serie de recomendaciones para que los adultos mayores puedan pagar sus recibos de luz a un menor costo.





Entre las recomendaciones están cambiar ciertos hábitos de consumo de energía eléctrica como: apagando las luces que no se estén ocupando, desconectando los aparatos que no se utilicen, usar focos ahorradores, aprovechar al máximo la luz natural, entre otros consejos.

¿Existe un contrato especial para pagar menos de luz?

La respuesta es sí. De acuerdo con la CFE existen tres tipos de contratos sobre la interconexión, que es instalar una fuente de luz en el hogar, hacerlo contribuye a generar energías limpias y a la conservación del medio ambiente.

Tipos de contratos



Medición Neta de Energía (Net Metering): El cliente consume y genera energía en su mismo contrato de suministro.

El cliente consume y genera energía en su mismo contrato de suministro. Facturación Neta (Net Billing): La energía consumida que CFE al cliente es independiente de la energía que el cliente genera y vende a CFE; es decir, no se resta a su consumo.

La energía consumida que CFE al cliente es independiente de la energía que el cliente genera y vende a CFE; es decir, no se resta a su consumo. Venta total de Energía: El cliente vende a CFE toda la energía generada. No existe un contrato de suministro de cliente con CFE.

Al solicitar cualquier de estos contratos de interconexión con la CFE, la energía llegará a tu hogar a través de dos fuentes: paneles solares y de la CFE.