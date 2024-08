CFE te cambia tu refri por uno nuevo si cumples estos requisitos

En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es la encargada de suministrar el servicio de energía eléctrica a todo el país y por medio de sus redes sociales suele informar cuáles son algunos de los programas sociales o de ayuda a los mexicanos que ofrece en diferentes épocas del año, tales como el de los paneles solares o el de cambio de refrigerador.

En este último programa, la CFE ha anunciado que ofrece un crédito a todos sus usuarios con el objetivo de que puedan reemplazar sus aparatos electrodomésticos como el refrigerador, por unos modelos más modernos y nuevos, esto con el propósito de que puedan ahorrar en su consumo de energía eléctrica.

El proyecto de crédito de la CFE se lleva a cabo en asociación con el programa de ahorro sistemático integral, con el que la comisión podrá financiarte una lavadora o refrigerador completamente nuevo con un esquema de pagos que se añadirá a los de tu recibo de luz a precios bastante accesibles.

¿Cuáles son los requisitos para obtener un refri nuevo con la CFE?

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), obtener el financiamiento para un refrigerador nuevo es muy sencillo pues solo se requiere ser titular de una cuenta con la dependencia, ser mayor de edad, radicar en el domicilio en donde se solicite el financiamiento, no contar con ningún tipo de adeudo, poseer un electrodoméstico de 10 años de antigüedad o más para realizar el cambio y utilizar la tarifa de uso doméstico.

Algunos otros de los requisitos consisten en documentación importante que debe presentarse ante la CFE para poder solicitar el crédito como son la identificación oficial vigente que acredite la identidad de la persona, recibo de luz no mayor a tres meses, comprobante de domicilio no mayor a 3 meses y un certificado que compruebe que no se tienen adeudos con la comisión. Solicitar este apoyo es fácil y el trámite se lleva a cabo de manera presencial en las oficinas de la dependencia.